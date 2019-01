Arabia Saudita: notifiche ed SMS alle donne se il marito ha scelto di divorziare

L'Arabia Saudita di recente è stata al centro di non poche polemiche a causa dei diritti delle donne, ma a quanto pare il giovane principe ereditario Mohammed bin Salman non intende fare alcuna marcia indietro e continua con le sue riforme.

Secondo quanto affermato nella serata di ieri dalla CNN, MbS intende rafforzare le leggi a tutela dei maschi e per questo ha previsto una nuova normativa che prevede che le donne ricevano dei messaggi di testo e notifiche nel caso in cui il marito dovesse aver deciso di esercitare il divorzio. Sostanzialmente quindi i messaggi di testo serviranno per informare le donne sugli eventuali cambiamenti al loro stato civile.

La modifica arriva dopo che una corte saudita ha stabilito che i divorzi segreti sono illegali. Sostanzialmente questi SMS eviteranno casi in cui i mariti decidevano di divorziare dalle donne senza alcun preavviso, spesso nel tentativo di bloccare il pagamento degli alimenti o bloccare i conti bancari.

I messaggi includeranno "il numero del certificato di divorzio ed il nome del tribunale in cui le donne potranno ritirare la documentazione", sostiene la CNN che sottolinea come sia stato creato un nuovo sito web, raggiungibile tramite questo indirizzo, su cui e donne potranno informarsi sul loro stato civile e leggere i certificati di divorzio.

Il Ministero della Giustizia, in una dichiarazione diffusa ha fatto sapere che la decisione è da intendere come "un passo volto a proteggere i diritti delle donne e migliorare la trasformazione digitale".