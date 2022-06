L'Arabia Saudita spenderà 1 miliardo all'anno per la ricerca anti invecchiamento

Il sogno della lunga vita, eliminando l'invecchiamento, esiste da millenni negli esseri umani. Se prima si credeva che la "pietra filosofale" in alchimia potesse dare questi risultati, oggi molti credono che ciò sia possibile grazie alla scienza, come Jeff Bezos che ha arruolato i migliori scienziati in circolazione per cercare la lunga vita.

Anche l'Arabia Saudita sta cercando di scoprire se ciò sia possibile, e ha l'obiettivo di investire 1 miliardo di dollari all'anno nella ricerca anti-invecchiamento. Per l'occasione è stata creata un'organizzazione no-profit chiamata Hevolution Foundation che investirà in ricerca focalizzata sulla biologia alla base dell'invecchiamento e nella ricerca per aumentare gli anni di vita.

"Il nostro obiettivo principale è prolungare il periodo di vita sana", ha affermato in un'intervista Mehmood Khan, ex endocrinologo presso la Mayo Clinic che è stato reclutato per ricoprire il ruolo di CEO della fondazione nel 2020. "Non c'è un problema medico più grande sul pianeta di questo". Ci vorranno ovviamente anni prima che gli studi lanciati quest'anno o il prossimo arrivino a conclusioni definitive.

Mentre anche Jeff Bezos sta cercando una soluzione alla vecchiaia, gli scienziati stanno cercando - in altri studi indipendenti - una risposta. Ad esempio è stato progettato un vaccino che inverte i segni di malattie legate all’invecchiamento nei topi. Questi sono tutti primi, grandi, passi per un futuro dove forse l'invecchiamento non sarà più un così grande problema.