Le arachidi non fanno parte della famiglia delle noci. Ti sorprenderà sapere cosa sono!

Non è una bugia che le persone siano pazze per le noci, e anche per una buona ragione. Questi spuntini minuscoli ma potenti danno un grande mano, aiutandoti a combattere le malattie cardiache e a potenziare le tue capacità cerebrali. Attenzione a farne un abuso, soprattutto se si è allergici.

Detto questo, non c'è niente di sbagliato nell'avere una passione discreta per le noccioline e per noccioline intendiamo proprio le arachidi. Nel loro sinonimo impreciso, “noccioline”, c’è letteralmente la componente "noce", quindi non c'è nulla da temere... Giusto? Non così in fretta. Sappiate che le arachidi sono tutto fuorché noci!

Se vogliamo essere proprio precisi, le arachidi sono cugine alle lenticchie, ai fagioli, ai ceci e ai piselli… Sì! Sono proprio dei legumi e per questo crescono su baccelli che maturano sottoterra. Sappiamo ora cosa vi state chiedendo… Ma, allora, mandorle, pistacchi e anacardi cosa sono? Noci, perché nascono sugli alberi?

In realtà la risposta corretta è che sono semplici semi di albero o ancora frutti.

Le noci pecan e le nocciole, invece, sono considerate noci in buona fede. Crescono anche sugli alberi, ma a differenza dei pistacchi o delle mandorle, che crescono in piccoli mazzi, le noci pecan e le nocciole contengono solo una noce circondata da un guscio duro.

Tuttavia, puoi essere certo che chiamare queste impositrici con il nome di “noccioline” non è necessariamente sbagliato in ogni contesto. "Mentre la loro struttura fisica e i benefici nutrizionali assomigliano più da vicino a quelli di altri legumi, il loro uso nelle diete e nelle cucine ricorda più quello delle noci”, scrive The Peanut Institute.

Ciò non dovrebbe, però, impedirti di consumare questi straordinari alimenti. Allora, cosa stai aspettando? Prendi una manciata delle noccioline più sane che puoi mangiare, al più presto!