Si dice arancino o arancina? La Crusca ha dato il suo verdetto ma non piace a nessuno

La faida "arancino o arancina" è una delle più famose in Sicilia e in Italia. Per anni sui social le due fazioni - arancino nella parte orientale della terra della Trinacria, specialmente a Catania, e arancina nella parte occidentale, soprattutto a Palermo - si sono scontrate senza intenzione di accettare l'altra proposta... ma qual è la verità?

Famoso è un articolo della Crusca che spiega qual è il modo giusto per chiamare la preparazione siciliana a base di riso.

Le origini dell'arancin*

La pietanza appare per la prima volta in Sicilia dal IX all’XI secolo, durante la prima dominazione araba. Quest'ultimi avevano l'usanza di appallottolare del riso allo zafferano nel palmo della mano, per poi condirlo con la carne di agnello e mangiarselo (quindi niente salsa e niente formaggio).

Inoltre, tutte le polpette che mangiavano gli arabi prendevano il nome dalla frutta ed erano accomunate tra loro per forma e dimensioni. Quindi il paragone con le arance era naturale in Sicilia dato che l’isola ne aveva sicuramente in grande quantità.

Tuttavia c'è un grande problema: l'arancin* non appare in nessun documento prima della seconda metà del XIX secolo. In questo caso lo street food viene chiamato per la prima volta "arancinu" nel Dizionario siciliano-italiano di Giuseppe Biundi ma non era salato come lo conosciamo: era una vivanda dolce di riso fatta alla forma della melarancia.

Nel Nuovo vocabolario siciliano-italiano del Traina (1868), nella voce arancinu viene quindi affermato che sono "specie di polpettine gentili fatte o di riso o di patate o altro". La mancanza di informazioni prima del 1800 e l'assenza di ingredienti cruciali come salsa di pomodoro e la carne sembra vanificare il collegamento con la ricetta araba... ed è più facile pensare che si tratti di un piatto nato nella seconda metà del XIX secolo come dolce ma trasformato anche in salato.

Si dice arancino o arancina?

La Crusca continua dicendo che nel dialetto siciliano, così come può essere trovato nei dizionari dialettali, il frutto dell’arancio viene chiamato "aranciu" e nell’italiano regionale diventa "arancio". Da qui poi abbiamo il diminutivo "arancinu" per indicare una ‘piccola arancia’, che diventa arancino nell’italiano regionale.

La prima attestazione di questa parola si trova nel Dizionario moderno del Panzini (edizione 1942), che registra la forma maschile, contrassegnandola come dialettale siciliana. Quindi, per indicare la pietanza che prende la forma di una piccola arancia è presumibile pensare che la forma giusta sia al maschile, quindi arancino, ma c'è un problema.

Nonostante i dizionari concordino sul nome maschile, il femminile tuttavia è percepito come più corretto per quanto riguarda l’impiego formale.

Il verdetto definitivo della Crusca

La Crusca sembra essere stata chiare nella sua affermazione finale, con una risposta che difficilmente metterà fine a questa faida: "Si potrebbe allora concludere che chi dice arancino italianizza il modello morfologico dialettale, mentre chi dice arancina non fa altro che riproporre il modello dell’italiano standard".

Traducendo: arancino è giusto nell’italiano regionale, mentre la parola arancina è corretta nel modello dell’italiano standard. A proposito di guerre culinarie, ecco come si cucina una vera carbonara secondo Massimo Bottura.