Altro che arancino/a, in Sicilia la rivalità è per la granita: catanese o messinese?

Se c'è una faida culinaria al pari dell'epica battaglia tra arancino e arancina in Sicilia, questa è sicuramente la questione ancora aperta della granita catanese contro la granita messinese. Entrambe le "fazioni" affermano ovviamente che l'una sia migliore dell'altra... ma qual è la vera differenza tra le due?

Le origini della granita

Prima però un po' di storia: tutto ebbe inizio secoli fa, durante la dominazione araba in Sicilia dove gli stranieri portarono con sé la ricetta dello sherbet, una bevanda ghiacciata con aggiunta di succhi di frutta (la prima forma di quello che oggi potremmo definire sorbetto).

Un sodalizio perfetto, poiché in terra siciliana le nevi di certo non mancavano, grazie all'Etna e alle Madonie, e la massiccia presenza delle "neviere", ovvero grotte dove veniva conservata la neve in estate, fece diffondere ancora di più questo gustoso dolce.

La granita siciliana vera e propria viene ideata durante il XVI secolo, grazie all'introduzione del mantecatore, ovvero un tino di legno - con attorno ghiaccio e sale - per permettere al ghiaccio all'interno di non sciogliersi e formare la deliziosa sostanza cremosa e morbida che oggi tutti conosciamo e apprezziamo.

La differenza tra granita di Messina e di Catania

Come citato dinanzi, Messina e Catania si contendono la diatriba tra l'origine del dolce (che viene spesso mangiato per colazione nell'isola). La variante messinese è più dolce, non è né ghiacciata né liquida e ha una consistenza semi-cremosa. A Catania, invece, è una densa crema simile al gelato (a proposito, ecco le gelaterie migliori in Italia), ma meno soffice e compatto rispetto a quest'ultimo.

A Messina la granita (considerata un marchio tutelato rispetto a quella etnea) viene spesso accompagnata con la panna ed esiste una variante artigianale unica nel suo genere col caffè (chiamata mezza con panna). D'altra parte, i gusti del catanese sono più vari: come quello al pistacchio di Bronte, alla mandorla (conosciuta come minnulata catanese), gelsi neri, pesca e fragola.

I sapori ovviamente cambiano di città in città, con varianti e versioni tutte uniche in Sicilia. Definire qual è la migliore è certamente difficile - se non impossibile - e come sempre quello che comanda è solo il gusto personale. Comunque sia, su una cosa siamo d'accordo tutti: la granita si deve mangiare insieme alla famosa "brioscia".

Arrivati fin qui sapete che tutti vogliono andare in Sicilia grazie a una serie TV?