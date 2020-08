L'Arapaima, il 'mostro del fiume' dell'Amazzonia che esiste da 23 milioni di anni

L'arapaima è un pesce gigante che esiste da 23 milioni di anni. Non solo è una delle specie viventi più antiche al mondo, ma è anche uno dei più grandi pesci d'acqua dolce. A causa della durata della loro esistenza su questa Terra, questa specie è stata soprannominata il "pesce dinosauro", anche se ovviamente non c'entrano nulla.

Il più grande arapaima mai registrato pesava oltre 200 chilogrammi di lunghezza e misurava circa 4,5 metri di lunghezza, anche se generalmente questa creatura cresce fino a 90 chilogrammi e 3 metri di lunghezza. Il loro habitat naturale è il Rio delle Amazzoni, che attraversa il Brasile e il Perù, e il fiume Essequibo che attraversa la Guyana.

Le scaglie dell'Arapaima sono un'armatura naturale abbastanza forte da resistere perfino agli attacchi di un branco di piranha, pesci che si trovano nel Rio delle Amazzoni. I pesci assorbono tipicamente l'ossigeno presente nell'acqua e lo filtrano nel loro sistema cardiovascolare attraverso una serie di branchie. Tuttavia, le branchie dell'arapaima sono così piccole che hanno bisogno di emergere per prendere aria ogni 10-20 minuti circa.

Queste creature si nutrono principalmente di pesci più piccoli, ma sono anche noti per mangiare uccelli, insetti, frutti, semi e persino piccoli mammiferi che finiscono nel loro habitat acquatico. Per nutrirsi, usano la tecnica "gulper" che prevede l'apertura delle loro grandi bocche per creare un vuoto che attira il cibo. Grazie ai loro denti affilati, sono in grado di distruggere completamente la loro preda. Una volta cresciuto, inoltre, questo enorme pesce può vivere fino a 20 anni.

Sfortunatamente, recenti studi scientifici hanno scoperto che il pesce arapaima si è già estinto in alcune parti del bacino amazzonico a causa della pesca eccessiva. Poiché la creatura sale in superficie per respirare, il pesce è molto vulnerabile agli attacchi degli esseri umani, che vedono nell'arapaima una grande (in tutti i sensi) fonte di proteine.