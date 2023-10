Questo arbusto estrae acqua dal deserto in un modo a dir poco geniale

Le aride distese del deserto Arabico sono tanto affascinanti quanto inospitali. In questo ambiente arido e salino, solo alcuni organismi sono in grado di sopravvivere. Tra questi, c’è la Tamarix aphylla, un arbusto che sembra crescere in barba alla quasi completa assenza di acqua dolce. Ma alcuni ricercatori hanno scoperto il suo segreto.

Secondo un nuovo studio, la pianta è in grado di assorbire l'acqua salata dal terreno attraverso le radici, per poi filtrarla espellendo la soluzione salina in eccesso. Evaporando, questo sale va a formare una grande varietà di cristalli, che si accumulano sulle piccole foglie dell’arbusto.

Ma nel deserto non si butta via nulla, quindi proprio questi cristalli di sale vengono utilizzati da T. aphylla per attirare l'umidità dall'aria, anche quando i livelli di umidità sono molto bassi. Il vapore presente in atmosfera si condensa quindi sulla superficie delle foglie della pianta, trasformandosi in acqua liquida che in seguito viene assorbita.

A causa del cambiamento climatico, alcuni luoghi del pianeta stanno diventando sempre più aridi a una velocità drammatica. In questi ambienti, è improbabile che piante e animali sviluppino adattamenti evolutivi simili a quello di T. aphylla in così poco tempo.

Tuttavia, l'identificazione di questo meccanismo unico potrebbe ispirare nuove tecnologie in grado di migliorare la nostra capacità di raccogliere l’acqua. Inoltre, questo processo potrebbe trovare applicazione nel tanto discusso cloud seeding, con la quale forse potremmo avere un maggiore controllo del tempo meteorologico.