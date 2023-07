Arc A580: la scheda video mai pubblicata da Intel compare in un benchmark

Mentre Intel blocca la produzione della Arc A770 16 GB Limited Edition, forse in preparazione al lancio delle GPU Battlemage, sul web fa la sua comparsa quella che possiamo definire la GPU Intel Arc più misteriosa di tutte, la Arc A580. La scheda, infatti, è stata annunciata ufficialmente da Intel, ma non è mai arrivata sul mercato.

Negli scorsi mesi, la Intel Arc A580 è comparsa online con alcuni benchmark, che ci hanno fatto pensare che la GPU fosse ormai prossima alla commercializzazione. In realtà, invece, la Arc A580 non è mai stata lanciata da Intel, e probabilmente non godrà mai di una release globale, nonostante sia stata annunciata in parallelo alle Arc A770, Arc A750 e Arc A380, tutte messe in vendita tra metà 2022 e inizio 2023.

Ebbene, stando a quanto riporta il leaker Komachi_Ensaka, la scheda video è stata testata su GFXBench 5.0. Pare comunque che quello apparso nel benchmark sia un sample ingegneristico piuttosto precoce della scheda video, dal momento che i suoi risultati sono molto inferiori rispetto alla Arc A770, che supera quasi di cinque volta la Arc A580 in alcuni benchmark. Ovviamente, il problema potrebbe anche essere dovuto ai driver della scheda video, mai pienamente sviluppati visto il suo mancato lancio sul mercato.

Nonostante ciò, la Arc A580 supera la Arc A380 di ampio margine: per esempio, nel test Aztec Ruins High Tier Onscreen la Arc A380 arriva a 46,4 Punti, mentre la A580 raggiunge i 103,4 Punti e la A770 tocca i 501,1. Su Aztec Ruins High Tier Offscreen, invece, i punteggi sono rispettivamente pari a 106,8 Punti, 242,3 e 330,3 Punti.

Vi ricordiamo comunque che la Arc A580 doveva essere dotata di una GPU ACM-G10 con 3.072 Stream Multiprocessors e di una VRAM da 8 GB: per fare un confronto, la Arc A750 è dotata di 3.584 SMs, mentre la Arc A770 ne possiede la bellezza di 4.096. Al momento, comunque, non sappiamo ancora perché Intel abbia infine deciso di non lanciare la sua GPU di fascia medio-bassa.