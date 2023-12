Prime GPU Arc Battlemage in arrivo nel 2024? Una roadmap Intel sembra confermarlo

L'ultimo lancio di una scheda video Intel Arc Alchemist risale a inizio ottobre, quando il Team Blu ha rilasciato la Arc A580, concludendo la propria lineup di schede video di prima generazione. Ora, dunque, è giunto il momento di fare spazio alle GPU Intel Arc Battlemage di seconda generazione!

Non è perciò un caso che una roadmap in giapponese di Intel, diffusa dal portale WCCFTech, abbia svelato che le schede video Arc Battlemage arriveranno "dal 2024 in poi". Possiamo dunque aspettarci che le GPU Arc Battlemage debuttino nel 2024, magari nella seconda metà dell'anno, per poi ricevere una release graduale che potrebbe concludersi nel corso del 2025, un po' come avvenuto tra il 2022 e il 2023 per Arc Alchemist.



La roadmap conferma inoltre che la prossima architettura di Intel si chiamerà Xe2 "Battlemage", e che quest'ultima verrà utilizzata sia per le GPU discrete per PC desktop che per le grafiche integrate su laptop. Considerato che le CPU Intel Meteor Lake hanno una GPU Arc Alchemist integrata, possiamo aspettarci che Battlemage arrivi su PC portatili insieme ai processori della linea Intel Arrow Lake, in uscita proprio nella seconda metà del prossimo anno.



Secondo gli ultimi leak, le GPU Arc Battlemage avrebbero risolto vari problemi hardware delle grafiche Arc Alchemist, mentre le prime schede video Intel di nuova generazione, che dovrebbero montare una GPU BMG-G10, sarebbero già in fase di testing presso i laboratori del Team Blu. Su queste basi, un first look all'architettura Arc Battlemage nel corso del CES 2024 non è così improbabile, anche se resta praticamente certo che il lancio delle prime schede video che ne faranno uso non avverrà prima dell'autunno del prossimo anno.