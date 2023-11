Gli archeologi hanno trovato l'Arca di Noè? Sul web gira la voce, ma ecco la verità

"Il mondo è un Arca di Noè che va perduta alla deriva", canta Mannarino in una sua famosa canzone. Mentre il racconto biblico sembra essere molto simile a un mito esistito persino prima di Noè, in Turchia un team di archeologi ha dichiarato di aver trovato prove che potrebbero confermare la posizione finale dell'Arca, come narrato nella Bibbia.

La formazione geologica di Durupinar, vicino al Monte Ararat, è stata a lungo oggetto di speculazioni e studi, con alcuni che vedono nella sua insolita conformazione il segno lasciato dall'antica imbarcazione.

Nonostante le affermazioni entusiastiche, la comunità scientifica rimane cauta: la presenza di materiali argillosi, sostanze marine e resti di frutti di mare datati tra il 5000 e il 3000 a.C. suggerisce attività umane nell'area, ma non costituisce una prova diretta dell'esistenza dell'arca o di un diluvio globale.

La ricerca di prove fisiche di narrazioni antiche è un campo minato di conferme affrettate e desideri di verità tangibili, ma spesso la realtà si rivela più prosaica e meno leggendaria. La formazione di Durupinar, nonostante le apparenze, è stata dimostrata essere un fenomeno naturale, e non vi sono registrazioni geologiche di un evento alluvionale globale come quello descritto nella Bibbia o in altri testi sacri.

Alcuni indizi suggeriscono che un evento alluvionale locale potrebbe essersi verificato nel Mediterraneo e nel Mar Nero circa 7500 anni fa, ispirando queste storie, ma anche questa interpretazione è oggetto di dibattito. La ricerca dell'Arca di Noè, così come quella di Atlantide, si scontra con la difficoltà di cercare prove di qualcosa che non ha fondamento al di fuori di storie specifiche.