Gli archeologi sono confusi da questo criptico glifo e chiedono il tuo aiuto

Di cose strane gli archeologi ne hanno trovate a bizzeffe in giro per il mondo. Non è raro che, durante le loro ricerche, trovino dei manufatti capaci di lasciarli senza parole, così come sembra essere successo a un team di scienziati in Inghilterra. Scolpito in un roccia, infatti, hanno trovato uno strano glifo.

La scoperta è stata soprannominata Nessglyph ed è stata effettuata in ​​un sito chiamato Nesscliffe Hill la scorsa estate. Gli esperti non hanno idea di cosa sia, e il team sta ora chiedendo al pubblico dei suggerimenti.

Così come potrete osservare al meglio in un'immagine in calce alla notizia, il glifo è composto da un cerchio scavato e poche linee rette, creato utilizzando una sorta di strumento metallico - anche se gli archeologi non sanno cosa o chi l'abbia realizzato. Tutto ciò che è attualmente noto è che Nesscliffe Hill era un tempo il sito di una fortezza collinare dell'età del ferro successivamente occupata dai romani.

"La forma circolare e le linee rette sono indicative di due diversi tipi di tecnologia, la molatura e l'intaglio", ha spiegato in una nota il dott. Paul Reilly dell'Università di Southampton. "Possiamo ipotizzare che il Nessglyph sia figurativo, con la coppa che è la testa", continua l'esperto. “Ha due corna lunghe e due corna piccole, una linea centrale del corpo e due braccia, una tenuta in alto e l'altra in basso, quella rivolta verso l'alto che mostra una possibile mano che impugna una pipa o un'arma.”

Sicuramente l'interpretazione da parte degli addetti ai lavori utilizza molto la fantasia, per questo hanno chiesto aiuto alle persone di tutto il mondo: "le persone hanno suggerito che dobbiamo ruotare la pietra e che potrebbe rappresentare una donna incinta, altri hanno suggerito che il personaggio tenga in mano un'arma, altri ancora, uno strumento e potrebbe essere un arciere".

Quindi, facciamo a voi la stessa domanda: secondo voi che cosa raffigura questo criptico glifo? Scrivetelo qui sotto nei commenti o potrete inviare il vostro punto di vista direttamente a Paul Reilly (qui la mail: p.reilly@soton.ac.uk) o Gary Lock - altro autore dello studio (gary.lock@arch.ox.ac.uk).

