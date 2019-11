Archeologi cosmici: fossili di ghiaccio potrebbero mostrarci l'infanzia del Sistema Solare

Grazie alla scoperta di alcuni "fossili di ghiaccio" provenienti da un asteroide, gli scienziati potrebbero scoprire alcune caratteristiche dell'infanzia del nostro Sistema Solare. In un nuovo studio un team di ricercatori ha analizzato un meteorite di 4.6 miliardi di anni, chiamato Acfer 094, precipitato nel 1990 nel deserto del Sahara.

Gli autori dello studio hanno scoperto i resti di polvere di ghiaccio, solfuro e materiale organico; elementi che costituiscono "uno dei mattoni principali della formazione planetaria nel modello del Sistema Solare", afferma Meguma Matsumoto, autore principale dello studio, a Space.com.

Queste scoperte consentono ai ricercatori di "guardare indietro nel tempo", esaminando ciò che componeva oggetti come asteroidi e pianeti agli albori del nostro sistema. Lo studio, infatti, migliora notevolmente la comprensione di questi materiali da parte degli scienziati.

Utilizzando un modello computerizzato che ha simulato la crescita di Acfer 094 e la formazione dei pianeti nel sistema solare, i ricercatori hanno determinato che le particelle di ghiaccio e polvere si univano in corpi più grandi oltre la frost line, la distanza necessaria dalla stella, all'interno di una nebulosa protoplanetaria, in cui la temperatura è sufficientemente bassa da permettere ai composti contenenti idrogeno, come l'acqua, l'ammoniaca e il metano, di raggiungere lo stato solido.

Mentre questi corpi celesti si muovevano verso il Sole, il ghiaccio presente all'interno di questi si scioglieva, lasciando solamente le tracce del ghiaccio, presenti ancora oggi, all'interno dell'asteroide. Uno studio che ci porta indietro nel tempo di 4.6 miliardi di anni fa.