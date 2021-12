Gli archeologi hanno trovato una creatura 'non umana' sepolta in una tomba cristiana

Sulla piccola isola di Chapelle Dom Hue, al largo della costa di Guernsey, nel settembre del 2017 gli archeologi hanno fatto una scoperta davvero particolare e sicuramente inaspettata, quando hanno trovato i resti di una creatura non umana all'interno di una tomba medievale.

Gli esperti, infatti, hanno trovato i resti di una focena, piccoli cetacei Odontoceti della famiglia Phocoenidae simili ai delfini ma differenti (un giorno potremmo parlare con i cetacei grazie all'IA). Gli archeologi non sono riusciti a spiegare la storia dietro questi resti. "È molto particolare, non so cosa pensarne", ha dichiarato al Guardian l'archeologo Philip de Jersey dell'Università di Oxford. "Perché prendersi la briga di seppellire una focena in quella che sembra una tomba?".

La creatura sembra essere stata sepolta con il corpo allineato da est a ovest secondo la tradizione cristiana. Lo scavo della tomba stessa suggerisce, inoltre, che fosse inteso come luogo di riposo solenne. È possibile che la focena sia stata uccisa per essere mangiata, poiché questi mammiferi si trovavano molto spesso sulle tavole dell'epoca medievale, ma avrebbe avuto più senso smaltire i resti in mare. A proposito, secondo voi a cosa servivano queste strane pietre ritrovate in una tomba?

"Se fossimo in una chiesa e trovassimo qualcosa del genere, in base alla forma, penseremmo che si tratti di una tomba", ha continuato de Jersey. "Questo è ciò che mi lascia perplesso. Se l'hanno mangiato o ucciso per il grasso, perché prendersi la briga di seppellirlo?". Secondo gli esperti, la creatura potrebbe essere stata "conservata" per essere presa in un secondo momento, ma poi i suoi proprietari non sono più tornati.

Questa scoperta è davvero inusuale. Secondo de Jersey questa è il ritrovamento più strano della sua carriera di 35 anni come scienziato.