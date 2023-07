Gli archeologi del futuro rimarranno stupiti vedendo i fossili di pollo, ecco il perché

In un futuro molto lontano, gli archeologi dell'epoca che studieranno i nostri resti, e l'impatto che abbiamo avuto sul mondo, rimarranno stupiti dalle ossa... di pollo. Avete capito bene, quando gli alieni o i nostri discendenti distanti setacceranno gli strati di sedimenti rimarranno sicuramente di stucco.

Il motivo è tanto semplice quanto rivelatore: questi fossili saranno la prova che la rapida espansione delle attività e degli appetiti umani ha alterato così radicalmente i sistemi naturali da spingere la Terra in una nuova epoca geologica chiamata Antropocene, o "era degli umani".

Ci saranno altri indizi rivelatori, certo, come l'improvviso aumento di CO2, metano e altri gas serra; detriti radioattivi dai test di bombe nucleari; microplastiche onnipresenti; e la diffusione di specie invasive. Tuttavia, le ossa di pollo potrebbero essere tra i reperti più rivelatori, e raccontare la storia in più modi.

Innanzitutto questa creatura è una vera e propria invenzione umana. "Il pollo da carne moderno è irriconoscibile rispetto ai suoi antenati o ai suoi omologhi selvatici", ha affermato Carys Bennett, geologa e autrice principale di uno studio del 2017 che presenta l'animale come una "specie indicatrice" dell'Antropocene. "La dimensione del corpo, la forma dello scheletro, la chimica delle ossa e la genetica sono tutte distinte."

La loro stessa esistenza, in altre parole, è la prova della capacità dell'umanità di manipolare la natura e intervenire nei processi naturali. Un'altra prova è l'onnipresenza dei polli da carne: praticamente ovunque sulla Terra ci siano persone, ci saranno anche abbondanti resti della nostra fonte preferita di proteine. Oggi, ci sono circa 33 miliardi di questi pennuti in tutto il mondo in qualsiasi momento (con una biomassa più di tre volte quella di tutte le specie di uccelli selvatici combinate).

Insomma, da qualche parte tutte queste ossa devono pur finire... e siamo sicuri che gli archeologi del futuro le troveranno.