A cosa serviva questa raccapricciante maschera all'interno di una piramide Maya?

I Maya ci hanno lasciato imponenti piramidi e un complicato calendario, ma non sono solo questi i reperti che è possibile trovare all'interno del loro vecchio impero.

Recentemente una squadra di archeologi ha dissotterrato una maschera particolarmente vistosa, completamente rivestita di giada. Secondo i primi studi, risale a circa 1700 anni fa, ovvero a secoli prima l'arrivo degli Spagnoli nel Messico.

La maschera si trovava all'interno di una piramide semi abbandonata e nascosta nella foresta, che presentava anche alcune scritte che hanno permesso agli archeologi di determinare il suo proprietario. Il suo nome era "Itzam Kokaj Bahlam " e potrebbe essere il nome di un monarca sconosciuto che ha governato la regione del Chochkitam, situata in Guatemala ma confinante con il Messico, intorno al 350 d.C.

Il fatto che gli archeologi siano riusciti a trovare la maschera e alcune incisioni all'interno della piramide è un vero colpo di fortuna, afferma Francisco Estraa-Belli, il principale autore della scoperta, visto che la camera mortuaria del re sembra essere stata saccheggiata diverse volte, nel corso degli ultimi millenni.

Forse la cosa più inquietante che è possibile notare osservando la maschera regale è che somiglia davvero tantissimo alla maschera del film The Mask, interpretato dal mitico Jim Carrey. Un vecchio classico, di cui potete trovare qui la nostra recensione.

L'impero Maya crollò secoli l'arrivo dei Conquistadores, che dovettero invece affrontare gli Aztechi. Sono diverse le teorie storiche che cercano di spiegare la fine dell'Impero Maya, che sono stati una delle popolazioni più potenti dell'America centrale, ma questo importante ritrovamento ci consente anche di capire che l'abilità tecnica non mancava di certo al loro popolo, in grado perfino di scolpire alcune lastre di pietra senza il ferro, che le popolazioni precolombiane non conoscevano.