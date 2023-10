Gli archeologi si sono pentiti di aver messo le mani su questi reperti maledetti

L’archeologia è un campo davvero straordinario, ma non è vergine di pericoli... Con l’articolo di oggi, vi racconteremo di tre casi in cui gli scienziati hanno messo le mani su reperti poi battezzati dai media come maledetti.

La donna che si rifiutava di marcire.

Negli anni ’60, un gruppo di operai edili si imbatté nella tomba di Xin Zhui, meglio nota come Lady Dai. Il corpo della donna è stato trovato dagli archeologi mentre galleggiava in una pozza di liquido trasparente, il quale, dopo esser stato esposto all’aria, è diventato marrone. La miscela era composta da un insieme di erbe per aiutarne la conservazione. Non a caso, gli esperti constatarono che i tessuti molli del cadavere erano in gran parte intatti e le vene contenevano ancora il sangue rappreso. La cosa ironica? Sopra la tomba c’era un messaggio: “non toccare nulla”.

Il gigantesco sarcofago nero.

Nel 2018, in Egitto, gli archeologi hanno scoperto un enorme sarcofago nero, lungo 2,65 metri e sepolto a 5 metri nel sottosuolo. Il reperto risale al periodo tolemaico (323-30 a.C.) e conteneva una melma bruno-rossastra, contenente piccoli frammenti di scheletro. Il sarcofago, con ogni probabilità, apparteneva a un ufficiale o membro dell’esercito.