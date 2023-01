Gli archeologi sono pronti a costruire il rompicapo 3D più grande del mondo

Le scoperte archeologiche sono all'ordine del giorno, ma poche restano impresse. Una di queste venne effettuata nel 2002 da parte di alcuni operai che stavano costruendo un nuovo teatro sulle rive del fiume Usk, nel Galles meridionale, che portarono alla luce i resti di un veliero medievale.

L'analisi del legno ha rivelato che la materia prima con cui è stata costruita la nave probabilmente ha avuto origine nei Paesi Baschi, intorno al 1449 (ma lo sapete che poco tempo fa è stato scoperto il relitto dell'Endurance?). Gli esperti pensano che soltanto 20 anni più tardi, quindi nel 1469, l'imbarcazione di oltre 30 metri di lunghezza capace di trasportare fino a 200 tonnellate di carico sia finita a Newport per delle riparazioni.

Dopo la sua scoperta, gli esperti hanno meticolosamente catalogato e rivestito ogni pezzo di legno trovato durante gli scavi. Adesso il team è pronto a mettere insieme tutti i pezzi, cercando di ricostruire l'imbarcazione. "Abbiamo un'enorme nave piatta che dobbiamo riassemblare e non ci sono istruzioni", ha dichiarato alla BBC il curatore del progetto Toby Jones. "Non puoi costruire questa cosa e poi spostarla", quindi il team ha in programma di rimontare la nave nello stesso luogo in cui verrà esposta.

"Vogliamo che ogni visitatore veda la nave da ogni angolazione senza che nessuna vista sia bloccata, quindi l'idea è di costruire la nave attorno a una culla quasi invisibile. Fornirà un supporto completo che sosterrà il peso della nave in modo che possa essere goduta da generazioni", ha affermato infine Jones durante un'intervista nel 2020.

A proposito, ma che fine ha fatto la Flor de la Mar? Una nave leggendaria piena di tesori.