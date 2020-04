Archeologi risolvono un mistero legato a delle antiche uova di struzzo decorate

Le uova di struzzo decorate venivano scambiate e scambiate come oggetti di lusso in tutto il Mediterraneo durante l'età del bronzo e del ferro. Poiché gli struzzi non sono autoctoni in Europa, le uova decorate (molte volte con avorio e metalli preziosi) devono essere state importate dal Medio Oriente o dal Nord Africa.

Le interpretazioni sulla provenienza di queste uova, sul modo in cui sono state scambiate e sulle loro decorazioni si sono basate su delle semplici analisi iconografiche e sul confronto di altri lavori simili. Ci sono, infatti, molte incertezze su questi oggetti. Tuttavia, un nuovo studio, condotto dal Dr. Tamar Hodos dell'Università di Bristol, rivela segreti sulla loro luogo di origine e il metodo dietro la loro realizzazione.

Il dottor Hodos e i suoi colleghi hanno esaminato le uova di struzzo decorate presenti nella collezione del British Museum. Mediante l'utilizzo della microscopia elettronica a scansione, i ricercatori sono stati in grado di studiare la composizione chimica delle uova. "L'intero sistema di produzione di uova di struzzo decorate era molto più complicato di quanto avessimo immaginato", afferma il dott. Hodos. "Abbiamo trovato prove che suggeriscono che il mondo antico era molto più interconnesso di quanto si pensasse in precedenza."

Utilizzando una varietà di indicatori isotopici, i ricercatori sono stati in grado di distinguere le uova deposte in diverse zone climatiche (più fredde, più umide e più calde, più asciutte). La cosa più sorprendente per il team è che sono stati in grado di trovare uova di diverse zone, suggerendo rotte commerciali più estese.

Secondo gli autori dello studio, inoltre, le uova in questione sono state prese da struzzi selvaggi. "Abbiamo anche scoperto che le uova richiedono tempo per asciugarsi prima che il guscio possa essere scolpito e quindi richiedono una conservazione sicura", continua infine l'uomo. "Questo ha anche implicazioni economiche, dal momento che lo stoccaggio richiede un investimento a lungo termine."