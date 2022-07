Gli archeologi hanno scoperto un rarissimo scheletro di un soldato a Waterloo

È stato recentemente scoperto, nel sito della battaglia di Waterloo, uno scheletro completo forse appartenuto ad un soldato morto lì più di 200 anni fa. A compiere l’impresa è il gruppo di archeologi no profit Waterloo Uncovered.

Per chi a scuola faceva a pugni con la storia, la battaglia di Waterloo non è un conflitto come tanti: nel 1815 quel genio militare che fu Napoleone Bonaparte decise di imporre la supremazia francese sulle altre nazioni d’Europa. Lo scambio di colpi a polvere da sparo si concluderà con la totale disfatta di Bonaparte, che sarà obbligato a scontare gli ultimi anni della sua esistenza in esilio.

Dei 20.000 uomini morti a Waterloo, siamo entrati in “contatto” con una porzione davvero modesta dei valorosi combattenti. Molti copri furono mandati nel Regno Unito per essere macinati e sintetizzati in fertilizzante. Altri invece venivano bruciati o seppellite in fosse comuni, ancora dislocate.

Insomma, avere a che fare con un corpo intatto, testimone della battaglia, è davvero un privilegio oltre che una grande fortuna. Le ossa appena scoperte si trovavano in un fossato lungo la strada vicino al principale ospedale da campo alleato, circondate da scatole di munizioni, rifiuti sanitari e ossa amputate.

Tony Pollard, archeologo dell'Università di Glasgow e uno dei direttori del progetto, ci tiene a sottolineare che non possiamo dire con certezza che l’uomo sia morto proprio in quel punto o se si stava recando in ospedale. È probabile che il corpo fu spostato lì in un secondo momento.

Come detto poc’anzi, a contornare il corpo dell’uomo sono ossa e rifiuti sanitari: può bastare questo per farci capire lo stato di emergenza che affliggeva quell’ospedale.

"Soldati morti, arti amputati e altro avrebbero dovuto essere spazzati nei fossati vicini e seppelliti rapidamente nel disperato tentativo di contenere la diffusione di malattie nell'ospedale", aggiunge Véronique Moulaert, un'archeologa della Wallonia Heritage Agency.

Dopo aver spazzolato via lentamente e accuratamente lo sporco dallo scheletro, gli archeologi lo porteranno al Royal Belgian Institute of Natural Sciences di Bruxelles, dove laveranno le ossa e le studieranno al microscopio. Il test dovrebbe rivelare l'età e il sesso del soldato.

Sapevate che è possibile rivivere la battaglia di Waterloo nel videogioco Napoleon: Total War?

[William Sadler, Public domain, via Wikimedia Commons]