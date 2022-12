Archeologi hanno scoperto le rovine di un'antica civilizzazione Maya perduta

Nel nord del Guatemala, un gruppo di archeologi ha portato alla luce le rovine appartenute ad un antico ramo della civiltà Maya risalente a più di 2000 anni fa, rimasto sconosciuto fino ad oggi. Il vasto complesso urbano comprende quasi 1000 insediamenti ed è stato mappato con strumenti al laser in grado di sorvolare l'area.

Gli strumenti, che utilizzano una tecnologia chiamata LiDAR, hanno rivelato una notevole densità di siti Maya, estesi su un'area di più di 1600 chilometri quadrati. La scoperta ha ribaltato l'idea che avevamo sulla presenza di esseri umani in questa zona nel periodo "preclassico", tra il 1000 a.C. e il 150 d.C.

Molti di questi siti sono collegati - direttamente o indirettamente - ad una grande rete di sentieri rialzati, suggerendo un'organizzazione politica decisamente rara per quel periodo.

I ricercatori si sono serviti dei dispositivi LiDAR per osservare il bacino forestale dall'alto, in cerca di antichi insediamenti (un metodo simile è stato adottato recentemente per scoprire una serie di nuovi geoglifi Nazca in Perù). Tra le varie costruzioni scoperte vi sono enormi piattaforme e piramidi, oltre a dozzine di campi da gioco (tipici delle civiltà mesoamericane) e un complesso sistema di canali e riserve per l'acqua.

Il team di ricercatori ha infine esaminato la piramide "La Danta", situata nel sito di El Mirador. Alta 72 metri, è la costruzione Maya più grande giunta fino a noi e, secondo il team, avrebbe richiesto una mano d'opera impressionante, denotando un'organizzazione sociopolitica ed economica ineguagliata a quell'epoca.

Gli archeologi sperano di continuare le ricerche per rivelare i segreti di quest'antica civilizzazione, e forse scoprire nuove rovine e piramidi rimaste nascoste per millenni, nella speranza che dei turisti non decidano di ballarci sopra.