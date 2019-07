Scoperto un misterioso palazzo in Iraq di oltre 3.000 anni e risalente all'età del bronzo

Gli archeologi, vicino alle sponde del fiume Tigri, hanno scoperto le rovine di un palazzo risalente all'età del bronzo. Questa incredibile scoperta potrebbe dirci di più su un misterioso popolo: quello dei Mittani.

Nonostante i Mittani dominassero le fasce della Mesopotamia settentrionale e della Siria tra il 1500 e il 1300 a.C, sappiamo molto poco su questo popolo. Il sito del ritrovamento è Kemune (che è anche il nome del palazzo), nel bacino idrico della diga di Mosul del Kurdistan.

Gli archeologi hanno lavorato in questo luogo per circa un decennio, e una squadra di esploratori curdi e tedeschi è stata in grado di scoprire il palazzo grazie alla siccità del bacino idrico. "Questo ritrovamento è una delle scoperte archeologiche più importanti della regione fatta negli ultimi decenni, e illustra il successo della cooperazione curdo-tedesca", ha dichiarato l'archeologo Hasan Ahmed Qasim dell'Università di Duhok.

Gli esperti hanno scoperto pareti interne grandi fino a 2 metri di spessore, strutture intonacate e pitture murali ben conservate. Sono stati recuperati anche dei mattoni utilizzati per il pavimento, insieme a delle tavolette d'argilla con delle iscrizioni.

Gli archeologi affermano che è possibile identificare due distinte fasi di occupazione del palazzo, suggerendo che la struttura (alta 20 metri) sia stata un punto fondamentale per l'Impero Mittani per un lungo periodo di tempo.

La traduzione sulle tavolette recuperate dallo scavo sono già iniziate, e le prime osservazioni suggeriscono che gli archeologici potrebbero aver trovato il sito dell'antica città di Zakhiku, fondata intorno al 1800 a.C e durata circa 400 anni.

Gli esperti sperano che questi scritti possano aiutarci a capire di più sulla politica, l'economia, i movimenti e la storia del popolo dell'Impero Mittani che, secondo alcune testimonianze scritte, interagiva anche con i faraoni egiziani.