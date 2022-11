Gli archeologi scoprono un tunnel misterioso lungo 1.300 metri sotto il tempio egizio

Kathleen Martinez, archeologa presso l’Università di San Domingo, ha individuato un tunnel alto 2 metri circa e lungo circa 1310 metri, a 13 metri di profondità dal tempio di Taposiris Magna, santuario dedicato a Osiride, il dio della morte. Sono state trovate anche due statue risalenti all’epoca tolemaica, quando viveva Cleopatra.

Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha condiviso la scoperta in una dichiarazione la scorsa settimana e ha descritto il tunnel come un “miracolo geometrico”. Tra il 320 e il 1303 d.C. la regione Alessandria è stata colpita da diversi terremoti; ciò spiegherebbe perché parte del tunnel è sommerso sott’acqua.

La galleria è “una replica esatta del tunnel di Eupilino in Grecia, che è considerato uno dei più importanti risultati ingegneristici dell'antichità”, spiega l’archeologa a Live Science. Il Tunnel di Eupilino, situato sull'isola greca di Samo, era un acquedotto che ha trasportato l'acqua per più di 1.000 anni.

Oltre a una mummia con la lingua d’oro, delle statue della dea Iside e un cimitero in stile greco-romano, sono stati trovati molti manufatti interessanti, come monete che presentavano i nomi e i volti di Cleopatra VII e Alessandro Magno. Cleopatra, celebre regina dell’Egitto tolemaico (dal 51 al 30 a.C.), morì suicida insieme al suo amante di lunga data: il generale romano Marco Antonio, acerrimo rivale di Giulio Cesare. Gli storici credono che i due personaggi siano sepolti insieme, ma non sanno ancora dove.

Le teorie che vedono il tempio di Taposiris Magna il luogo di riposo eterno di Cleopatra provengono proprio da Kathleen Martinez. Grazie a una petizione al governo egiziano, 15 anni fa l’archeologa ha ottenuto il permesso di condurre ricerche nell’area d’interesse. Non ha ancora trovato la tomba di una delle donne più importanti e influenti della storia; tuttavia, questo tunnel è un primo passo.

“Se c'è l'uno per cento delle possibilità che l'ultima regina d'Egitto possa essere sepolta lì, è mio dovere cercarla”, ha affermato l’esperta.

[Koantao via Wikimedia Commons]