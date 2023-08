Gli archeologi hanno troppa paura per aprire questa tomba

Nel 1974, in un campo apparentemente insignificante nella provincia di Shaanxi in Cina, venne effettuato uno dei più importanti ritrovamenti archeologici di tutti i tempi. Durante gli scavi, i contadini riportarono frammenti di una figura umana realizzata in argilla, che si rivelò essere solo la punta dell'iceberg.

Le successive indagini archeologiche svelarono fosse piene zeppa di migliaia di modelli in terracotta a grandezza naturale di soldati e cavalli da guerra, oltre ad acrobati, funzionari e altri animali. Questo esercito di terracotta sembrava avere il compito di proteggere il vicino mausoleo di Qin Shi Huang, il temibile primo imperatore della dinastia Qin, che governò dal 221 al 210 a.C.

Nonostante la grande curiosità che circonda il mausoleo, la tomba dell'imperatore non è mai stata aperta. Una delle principali ragioni di questa esitazione è la preoccupazione degli archeologi sul fatto che lo scavo possa danneggiare la tomba, facendogli perdere informazioni storiche vitali. Attualmente, solo tecniche archeologiche invasive potrebbero essere utilizzate per penetrare nella tomba, con un alto rischio di causare danni irreparabili.

Secondo un resoconto scritto dallo storico cinese antico Sima Qian circa 100 anni dopo la morte di Qin Shi Huang, la tomba è collegata a trappole che erano progettate per uccidere qualsiasi intruso. Questo resoconto suggerisce che possa esserci mercurio liquido. Potrebbe sembrare una bufala, ma effettivamente studi scientifici hanno esaminato le concentrazioni di mercurio attorno alla tomba e hanno riscontrato livelli significativamente più alti.

Per adesso, purtroppo, non lo potremo sapere... un po' come il mistero che circonda queste piramidi cinesi.