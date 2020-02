Archeologi trovano capitale di una città che potrebbe aver conquistato il regno di re Mida

La scorsa estate, studiosi dell'Università di Chicago stavano esaminando un sito archeologico in Turchia, chiamato Türkmen-Karahöyük, quando scoprirono l'esistenza di una grossa pietra con strane iscrizioni. Si tratta di un antico regno perduto risalente dal 1400 a.C. al 600 a.C., che potrebbe aver sconfitto quello del re Mida.

Tradotto dagli studiosi dell'Oriental Institute, la dichiarazione incisa nella tavola antica si vantava di aver sconfitto Frigia, il regno governato dal famoso re dal tocco di oro. "Abbiamo subito riconosciuto la scrittura: Luwian, la lingua usata nell'età del bronzo e del ferro nella zona", ha dichiarato il Prof. James Osborne.

L'antico regno in questione copriva un'area di 121 ettari, cosa che lo renderebbe una delle più grandi città antiche dell'età del bronzo e del ferro in Turchia. Gli studiosi non sanno ancora il nome del regno. "Non avevamo idea di questo regno. In un lampo, avevamo nuove e profonde informazioni sull'età del bronzo in Medio Oriente", dichiara Osborne. "Una scoperta meravigliosa, incredibilmente fortunata."

La traduzione della tavoletta ha portato alla luce il nome del re, che si chiamava Hartapu. L'analisi linguistica dell'OI ha suggerito che la stele fosse stata composta alla fine dell'ottavo secolo a.C., in linea con il periodo governato da Mida. "All'interno di questo tumulo ci saranno palazzi, monumenti, case. Questa stele è stata una scoperta meravigliosa, incredibilmente fortunata, ma è solo l'inizio", dichiara infine Osborne.

