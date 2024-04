Archeologi trovano della plastica nei loro scavi, ma è una bruttissima notizia

A York, città britannica celebre per le sue rovine romane e i tesori vichinghi, gli archeologi hanno fatto una scoperta sconcertante: le microplastiche si annidano tra i sedimenti antichi, risalenti addirittura ai primi e secondi secoli.

Questi ritrovamenti, portati alla luce e conservati fin dagli anni '80 per la ricerca, rivelano una verità inquietante sulla pervasività della contaminazione plastica. Pubblicando il loro studio sulla rivista scientifica "Science of The Total Environment", i ricercatori dell'Università di York hanno esaminato sedimenti storici provenienti da due siti di scavo degli anni '80, confrontandoli con campioni di due siti vicini più recenti (microplastiche sono state trovate anche nel sangue umano!).

Le analisi chimiche hanno confermato la presenza di microplastiche sia nei campioni archiviati che in quelli contemporanei, suggerendo che le microplastiche si siano infiltrate nel suolo non durante la conservazione, ma mentre erano ancora interrati. Le origini di questa contaminazione sembrano risalire al trasporto fluviale, poiché i campioni erano stati raccolti nella pianura alluvionale del fiume Ouse.

Questa scoperta, insieme ad un'altra ricerca in Lettonia che ha identificato microplastiche in strati risalenti al 1700 e non toccati dall'uomo, indica che gli archeologi dovranno da ora in poi fare i conti con un certo livello di contaminazione da plastica nei loro siti di scavo. "Abbiamo visto plastica negli oceani e nei fiumi, ma ora scopriamo che anche il nostro patrimonio storico sta incorporando elementi tossici" ha dichiarato John Schofield, professore di archeologia all'Università di York e autore principale dello studio.

La prossima sfida sarà determinare in che misura questa contaminazione comprometta il valore probatorio di questi depositi e la loro importanza a livello nazionale... a proposito, ecco la mostruosa quantità di microplastiche che ingeriamo.

