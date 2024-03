Archeologia cosmica: scoperti i gruppi di stelle che hanno plasmato la Via Lattea

L'universo è una vasta tela su cui si dipana la storia di miliardi di galassie, ciascuna con le sue peculiarità e misteri. Tra queste, l'immensa e particolare Via Lattea ha sempre suscitato grande interesse per comprendere da dove veniamo e come si formano e evolvono strutture così maestose nell'universo.

Nel cuore della Via Lattea, gli astronomi hanno scoperto due antichi gruppi di stelle, battezzati con i nomi evocativi di Shiva e Shakti. Queste sono le vestigia degli albori della nostra galassia, testimoni di un'epoca in cui la nostra galassia stava ancora prendendo forma.

Recentemente, grazie ai dati raccolti dalla missione Gaia, un team di ricercatori dell'Istituto Max Planck per l'astronomia ha fatto luce su due delle più antiche sottostrutture della nostra galassia. Queste non sono semplici aggregazioni stellari, ma i frammenti sopravvissuti dei primi "mattoni" che hanno composto la Via Lattea, in un momento in cui questa non aveva ancora la sua caratteristica forma a spirale.

Questi due gruppi di stelle antiche sono poveri di metalli, il che indica che si sono formati in un'epoca remota, più di 12 miliardi di anni fa.

La denominazione di queste sottostrutture, ispirata a divinità della mitologia indù, simboleggia l'importanza cosmologica della loro scoperta, suggerendo un legame profondo con le origini dell'universo. L'analisi di circa 1,7 mila stelle in Shakti e 5,6 mila in Shiva ha rivelato che la massa totale di ciascun gruppo si aggira intorno ai 10 milioni di masse solari, evidenziando la loro significativa presenza nella struttura complessiva della Via Lattea.

I misteri del cosmo ancora devono essere svelati, come, ad esempio, quello che il Sole sta cercando di comunicarci.

