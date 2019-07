Ecco Archinaut: un robot creato per costruire strutture nello spazio

In futuro la costruzione di satelliti, telescopi e, forse, basi spaziali sarà fatta nello spazio. Una soluzione che ridurrà in modo esponenziale il costo delle missioni spaziali.

La NASA lo sa bene, e per questo motivo ha assegnato alla startup californiana - Made In Space - un finanziamento di 73 milioni di dollari per la sonda "Archinaut". Il primo test dimostrativo, chiamato "Archinaut One" verrà lanciato non prima del 2022.

Una volta nell'orbita terrestre bassa, Archinaut One stamperà in 3D due travi lunghe 10 metri, che si estenderanno da ciascun lato della navicella. Queste travi andranno poi a formare dei pannelli solari che, secondo i funzionari della NASA, avranno una potenza cinque volte superiore a quelli tradizionali.

"La produzione e l'assemblaggio robotico nello spazio saranno capacità fondamentali per la futura esplorazione del cosmo", ha detto in una nota Jim Reuter, amministratore associato della NASA. "Prendendo il comando nello sviluppo di questa tecnologia, gli Stati Uniti manterranno la loro leadership nell'esplorazione spaziale mentre portiamo avanti gli astronauti sulla Luna e poi su Marte".

Made In Space, la startup californiana, lavora su Archinaut da diversi anni. Il robot dispone fondamentalmente di una stampante 3D e dei bracci robotici, dispositivi che gli permetteranno di svolgere una vasta gamma di compiti: dalla riparazione e dall'aggiornamento dei satelliti, alla costruzione di strutture come i telescopi spaziali.

Archinaut ha già superato numerosi test sulla Terra. Nel 2017, ad esempio, la stampante 3D ha prodotto diverse strutture in una camera a vuoto termico, che ha creato le stesse temperature e il vuoto dello spazio.