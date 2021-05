L'Arco di Darwin, una famosa scultura naturale, è crollata: ecco le foto dopo il disastro

Tutto ha una propria fine, perfino le sculture naturali di roccia - modellati in milioni di anni da madre natura - subiscono le influenze del tempo. Fino a pochi giorni fa infatti, al largo della costa dell'isola di Darwin, nelle Galapagos, sorgeva l'iconica formazione rocciosa naturale dell'Arco di Darwin. Oggi è scomparsa per sempre.

Il 17 maggio 2021, dopo millenni, l'arco si è rotto ed è precipitato in mare. "Oggi 17 maggio 2021, c'è stato il crollo dell'Arco di Darwin, il suggestivo ponte naturale situato a meno di un chilometro dall'isola più settentrionale dell'arcipelago delle Galapagos", scrive su Facebook il Ministero dell'Ambiente e dell'Acqua dell'Ecuador. In calce all'articolo potrete osservare il prima e il dopo dell'Arco.

Questa volta la colpa non è da attribuire all'essere umano, ma all'erosione naturale. L'arco non poteva essere visto via terra, ma era una meta abbastanza ambita dai subacquei e dalle imbarcazioni dei turisti. L'arco e l'isola prendono il nome dal famosissimo naturalista britannico e coautore della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin.

La sua visita alle Galapagos, infatti, si rivelò cruciale per il suo lavoro scientifico e la teoria (che viene ancora confermata più di 100 anni dopo la sua morte). Le due strutture rimanenti adesso sono state chiamate "i pilastri della creazione". Pensateci: tra qualche secolo si racconterà ai turisti che visiteranno la struttura naturale che, in un tempo ormai remoto, questi due pilastri formavano in realtà un arco.