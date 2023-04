Un arco rosso sangue risplende nel cielo scandinavo, ma cos'è?

Di fenomeni particolari e strani il nostro mondo ne ha a bizzeffe ma riesce ancora a stupirci: recentemente una striscia di luce rossa brillante è apparsa nel cielo sopra alcune parti della Scandinavia. No, quella osservata non è un'aurora, ma un fenomeno ancora più raro.

L'insolito evento è noto come arco rosso aurorale stabile (SAR), ma le normali aurore non c'entrano assolutamente nulla nonostante il nome. La luce viene emessa dalle molecole di ossigeno nell'atmosfera superiore che sono state surriscaldate dal sistema di correnti ad anello terrestre. Il SAR ha coinciso con la più potente tempesta geomagnetica creata da un buco nel Sole.

Tra aurore e SAR c'è una grande differenza. Durante le prime, le particelle altamente energetiche delle tempeste solari e del vento solare aggirano il campo magnetico terrestre (o magnetosfera) ed eccitano le molecole di gas nell'atmosfera superiore; mentre durante le seconde l'energia del sistema di corrente ad anello, che circonda la magnetosfera, riscalda il gas nell'atmosfera superiore e lo fa risplendere, ma per ragioni ancora sconosciute solo l'ossigeno viene riscaldato.

In realtà i SAR sono rari solo per i nostri occhi perché si verificano abbastanza spesso, ma sono normalmente invisibili agli esseri umani perché sono troppo deboli. Tuttavia, enormi strisce come quella sopra la Danimarca diventano visibili solo quando forti tempeste solari indeboliscono la magnetosfera, il che consente a più calore di entrare nell'atmosfera superiore.

A causa dell'enorme tempesta geomagnetica arrivata per colpa del Sole, anche un altro fenomeno chiamato STEVE è stato visibile negli Stati Uniti e in parti del Regno Unito.