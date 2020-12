Arecibo, dedicati 8 milioni di dollari per la ricostruzione del radiotelescopio

A inizio dicembre abbiamo dovuto dire addio al grande radiotelescopio di Arecibo, riconosciuto da tempo come uno dei più importanti del mondo. Chiuso definitivamente tempo fa e poi vittima di un grande crollo, ora potrebbe tornare in vita grazie a un nuovo ordine esecutivo della governatrice di Puerto Rico.

Stando infatti a quanto riportato dalla testata El Nuevo Dia, la governatrice Wanda Vázquez ha firmato ufficialmente un ordine che intende riservare 8 milioni di dollari per la ricostruzione del radiotelescopio. Questa scelta sarebbe ritenuta parte della “politica pubblica” di Puerto Rico, con l’obiettivo di ristabilire l'Osservatorio come un "centro educativo di livello mondiale".

La stessa National Science Foundation, però, ha specificato in precedenza che l’Osservatorio andava demolito in quanto le riparazioni sarebbero troppo pericolose; ciò però non escluderebbe la possibilità di costruire una nuova struttura al suo posto. Molto probabilmente 8 milioni di dollari non saranno sufficienti per rendere l’Osservatorio nuovamente perfettamente funzionante, ma dedicare una quantità tale di fondi rimane un passo importante in quanto simbolo dell’”affetto” del territorio nei confronti dello storico radiotelescopio di Arecibo.

In rete le riprese dell’ultimo cedimento della struttura hanno quasi commosso gli appassionati dello spazio e della storia della ricerca nel settore, quindi questa notizia potrebbe riaccendere un bagliore di speranza in tutti loro. E rimanendo in tema spaziale, di recente l’Università di Tokyo ha ufficializzato il programma di lanciare il primo satellite al mondo realizzato in legno.