Arecibo: la piattaforma sospesa del radiotelescopio è appena collassata!

Non si è mai pronti per tali annunci, soprattutto per gli amanti dell'astronomia e della Scienza: pochi momenti fa ci è giunta la notizia che l'osservatorio di Arecibo, di recente dismesso a causa del suo grave stato di abbandono, è appena collassato.

A dare la notizia è direttamente la National Science Foundation (NSF), gestore principale dell'osservatorio, sulle pagine di Space.com. Come potete vedere in calce alla news sono presenti anche testimonianze oculari dell'accaduto: la piattaforma sospesa sulla grande parabola ricevente è appena collassata, facendo avverare i timori di quanto si presagiva già da tempo.

Non vi sarà di certo sfuggito che due settimane fa l'Osservatorio di Arecibo è stato ufficialmente dismesso e chiuso, dopo che una serie di cavi molto spessi - deputati al sostegno e al mantenimento della grande piattaforma - avevano iniziato a cedere già dall'agosto scorso. Dopo le continue difficoltà nel stabilire un reale stato della struttura, pericolante e con l'elevata possibilità che qualcuno potesse farsi male, si è deciso di chiudere tutto, dicendo addio ad uno dei radiotelescopi più importanti del mondo (coinvolto per decenni anche nella ricerca "aliena" del SETI).

Era preventivato che nel prossimo futuro l'intero stabilimento fosse smantellato in sicurezza, ma a quanto pare la gravità ha voluto dare una mano anticipatamente, facendo verificare il crollo soltanto poche ore fa: "La NSF è rattristato da questo triste sviluppo", ha scritto l' agenzia in un tweet. "Andando avanti, cercheremo modi per assistere la comunità scientifica e mantenere il nostro forte rapporto con la gente di Porto Rico". La NSF ha aggiunto che non sono stati segnalati infortuni, e la massima priorità è sempre stata mantenere in sicurezza la gente del posto e i tecnici.

Sulla questione è intervenuta anche la NASA, esprimendo tutto il dispiacere per la "disgrazia annunciata" mediante il canale twitter di Thomas Zurbuchen, amministratore associato dell'agenzia spaziale statunitense: "Che giornata triste per l'astronomia e la scienza planetaria in tutto il mondo e uno dei telescopi più iconici di tutti i tempi. I miei pensieri sono con i membri del personale e gli scienziati che hanno continuato a fare grandi scienze negli ultimi anni e la cui vita è direttamente influenzata da questo".

La piattaforma appena crollata pesava circa 900 tonnellate, staccandosi dalle tre torri di supporto che - per fortuna - sono rimaste intatte e non hanno subito ulteriori danni. Sembra che oltre ad esser stata colpita la grande parabola, abbiano subito diversi danni anche alcuni edifici sottostanti. Per ora non si conosco ulteriori sviluppi, ma vi aggiorneremo costantemente su questa triste vicenda.