Le aree marine protette stanno funzionando? La risposta è sorprendente

La protezione delle aree marine è diventata una delle strategie chiave adottate dai paesi caraibici per preservare la biodiversità e sostenere il recupero delle specie animali e vegetali minacciate dall'eccessiva attività di pesca. Anche se la natura sta lavorando da sola per salvaguardare l'ecosistema, l'uomo ha fatto la sua parte.

Nonostante queste nobili intenzioni, uno studio condotto su un periodo di 12 anni ha messo in luce alcune verità scomode. Analizzando dati raccolti tramite immersioni subacquee, i ricercatori hanno confrontato le variazioni nella biomassa di pesci adulti tra 111 siti protetti e 28 non protetti. I risultati sono stati sorprendentemente vari: solo 11 delle aree protette hanno mostrato un aumento significativo nella biomassa ittica, indicativo di un effettivo recupero delle popolazioni. Al contrario, in 28 aree si è registrato un declino, mentre le restanti non hanno evidenziato cambiamenti significativi.

La situazione nei siti non protetti non era molto più rosea, mostrando in alcuni casi un calo meno marcato rispetto a quello registrato nelle aree protette meno efficaci. Ciò suggerisce che la mera designazione di un'area marina come protetta non è sufficiente a garantirne la funzionalità. Gli elementi chiave identificati per il successo di queste aree includono una rigorosa applicazione delle normative e una minore variabilità delle temperature del mare che sta deturpando le barriere coralline.

Steven Canty, a capo della ricerca, sottolinea l'importanza dell'efficacia nell'applicazione delle normative per il successo delle AMP. Propone, inoltre, un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nella gestione delle aree protette, considerando la loro diretta dipendenza dalle risorse ittiche.

Insomma: l'analisi degli scienziati rivela una complessità sottostante nella gestione delle AMP, evidenziando la necessità di strategie più mirate e flessibili per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, dall'attività umana e dalla pesca illegale.

