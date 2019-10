Le aree protette, osservate speciale per comprenderne la reazione ai cambiamenti climatici

Un gruppo di ricerca con quartier generale in Germania, nell'Università di Bayreuth, ha analizzato migliaia e migliaia di aree naturali in tutto il mondo cercando di capire come i cambiamenti climatici le modificheranno nel tempo.

Lo scopo dello studio è quello di sensibilizzare maggiormente la politica ad attuare misure idonee a proteggere la biodiversità e gli ecosistemi presenti all'interno delle aree naturali protette in vista dei cambiamenti climatici che, in futuro, potranno colpire in maniera ancora più forte il nostro pianeta. Spesso, infatti, interi ecosistemi si basano su delicati equilibri che, se vengono alterati anche di poco, portano ad effetti negativi a cascata sulle specie che in quegli ambienti ci vivono.

Ecco che, alla luce di questo, lo studio tedesco si rivela molto importante. Gli scienziati hanno analizzato 137.432 riserve naturali su 245.844. Queste aree protette sono sparse in tutto il mondo ma gli scienziati hanno notato che le zone in cui i cambiamenti climatici saranno estremamente significativi sono quelle temperate o polari. Tra i due emisferi, in particolare, quello più colpito sarà l’emisfero settentrionale.

Nonostante la mole di riserve analizzata sia veramente cospicua, gli scienziati non si sono fermati qui. Hanno, infatti, studiato, per ogni area, dieci modelli climatici diversi tra di loro e quest’enorme quantità di dati ha permesso loro di ottenere delle previsioni estremamente accurate, come serve in questi casi. Sono stati anche analizzati separatamente i cambiamenti che si ottengono a livello locale, a livello regionale ed a livello globale perché, analizzando aree sempre più piccole di dimensione, le cose possono cambiare enormemente.

Il fine ultimo della ricerca è stato però quello di stabilire se le aree protette riusciranno a conservare la loro biodiversità con il passare del tempo e quali saranno i cambiamenti climatici che dovranno subire. Questi dati possono fungere come una base per comprendere come agire oggi, quali provvedimenti attuare per scongiurare o limitare in qualche modo gli effetti che i cambiamenti climatici avranno su queste aree e fare in modo che, in futuro, con i dovuti accorgimenti, esse riescano a mantenere intatta la loro biodiversità.