Le aree protette salveranno il pianeta dalla crisi ambientale

Secondo un rapporto della Nazioni Unite, circa il 20% delle aree terrestri e di acqua dolce del nostro pianeta sono sotto la tutela di aree protette o di conservazione. Questo però deve essere solo un punto di partenza.

Il mondo deve infatti garantire che tali regioni siano effettivamente gestite in modo efficace, per stabilizzare il clima e frenare la perdita di biodiversità, aumentando ulteriormente l'area totale dei luoghi protetti.

Secondo il rapporto, prodotto dal Centro di monitoraggio della conservazione mondiale per il Programma ambientale delle Nazioni Unite, le aree protette svolgono un ruolo cruciale nell'affrontare la perdita della biodiversità, ma la semplice creazione di aree sulla mappa non basta, bisogna che vengano gestite nel modo più efficace possibile e governate in modo equo.

Il rapporto "Protected Planet" ha anche rilevato che circa l'8% delle acque costiere ed oceaniche sono sotto il controllo di aree protette, grazie ad un aumento sostanziale nella tutela degli ecosistemi marini nel corso degli anni. Un dato positivo, che però non deve distogliere l'attenzione dallo scopo principale di queste aree, vale a dire la loro qualità e non solo la quantità di miglia quadrate che occupano.

Secondo il World Resources Institute siamo solo agli inizi, è necessario infatti tutelare almeno la metà del pianeta se vogliamo mantenere il sistema operativo biologico di base della Terra. Molti gruppi scientifici ed ambientali chiedono a gran voce la salvaguardia di almeno il 50% dell'ambiente totale, con un primo obiettivo del 30% entro il 2030.

L'umanità si sta dirigendo verso un "precipizio ambientale", è necessario quindi fare una inversione repentina. La creazione di più aree protette sarà assolutamente fondamentale per la stabilizzazione del clima e la salvaguardia delle specie, sta a noi decidere quando, come ed in quanto tempo.