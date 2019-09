Le aree vergini sono un baluardo tra sopravvivenza ed estinzione

Lo studio che giunge dall'Università del Queensland e dal CSIRO (Agenzia nazionale per le scienze australiana) mette ancor più in allarme, soprattutto alla luce dei tragici disastri ambientali che stanno interessando Amazzonia, Siberia, Polo nord ed Africa.

Il professor James Watson, direttore del Centre for Biodiversity and Conservation Science dell’Università del Queensland, ha spiegato che la salvaguardia delle aree ancora selvagge o minimamente antropizzate della Terra è fondamentale per la sopravvivenza delle specie animali, compresa l’umanità.

Esse sono irrecuperabili, è impossibile ripristinarle una volta perdute assieme alla gran mole di biodiversità che sono in grado di ospitare.

Sono una sorta di scudo che, oltre a custodire habitat e specie molto rare e biologicamente importanti, ci protegge dal cambiamento climatico e regola il ciclo biogeochimico e quello delle acque.

Non da meno, le aree incontaminate sono spesso la casa di popolazioni indigene con una storia ed una propria cultura.

È stato rilevato che la biodiversità, al di fuori di queste zone vergini della Terra, rischia di ridursi ad una velocità ben superiore rispetto che al loro interno, soprattutto se pensiamo che, dagli anni ’90 ad oggi, abbiamo perduto circa tre milioni di chilometri quadrati di questi paradisi terrestri.

Un primato a dir poco tragico e che rischia di peggiorare, soprattutto dopo quanto accaduto all’Amazzonia.

La collaborazione scientifica tra il CSIRO e l’Università del Queenlands ha dato vita ad una mappa delle aree selvagge del pianeta, implementata con nuove tecnologie di mappatura e modellamento.

In questo modo, gli scienziati sono riusciti a fare una stima della perdita di biodiversità nel mondo. Per chi volesse approfondire, la ricerca in questione è stata pubblicata su Nature.