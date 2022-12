ARERA aggiorna i prezzi del gas: a Novembre rincari del 13,7% per le bollette

Aumenta il prezzo del gas per le famiglie che sono ancora nel mercato in tutela. ARERA ha comunicato l’aggiornamento e le notizie per le famiglie non sono positive.

Dopo il calo del 12,9% di ottobre, l’Autorità ha comunicato che sulla base all’andamento del mercato all’ingresso per la famiglia tipo in tutela i consumi nel mese di novembre hanno registrato una crescita del 13,7% rispetto allo scorso mese. Ricordiamo che l’aggiornamento della componente gas viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano: questo sistema ha favorito un risparmio importante negli scorsi mesi.

ARERA spiega che in termini di effetti finali, la spesa di gas per la famiglia tipo nell’anno corrente è stata di circa 1.740 Euro, con un incremento del 63,7% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

“Per chi avesse ricevuto, nelle scorse settimane di novembre, una bolletta con il valore in acconto della componente CMEMm relativa al mese di novembre basato sul valore del mese precedente, il ricalcolo sarà effettuato, nella prima bolletta utile” comunica l’Arera che ricorda l’azzeramento degli oneri generali di sistema come previsto dal decreto Aiuti Bis.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, invece, il ricalcolo della materia avviene su base trimestrale, dal momento che il sistema non è cambiato.