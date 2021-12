Quali sono gli argomenti più cercati su Google nel 2021? Dati ufficiali, c'è Squid Game

Il 2021 sta ormai giungendo al termine. È dunque arrivato quel momento dell'anno: ci apprestiamo ad approfondire gli argomenti di tendenza del 2021 su Google.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget, la società di Mountain View ha pubblicato i dati Year in Search 2021. Questi ultimi mettono in evidenza, come di consueto, gli argomenti più popolari a livello globale, ovvero quelle che possiamo definire le tendenze dell'anno. Più precisamente, è stato deciso di rendere disponibili le informazioni ufficiali mediante una sorta di calendario, così da ricostruire quanto accaduto.

Tuttavia, chiaramente non mancano anche le "classifiche", che sono proprio quelle che ci apprestiamo ad approfondire. Invitiamo a consultare il portale ufficiale di Google Trends per maggiori dettagli, ma in questa sede cercheremo di effettuare un "riassunto" relativo principalmente al mondo dell'intrattenimento e della tecnologia. Ebbene, tra le ricerche più popolari non poteva mancare, in nona posizione, la serie TV sudcoreana Squid Game.

Per il resto, altri termini che rientrano tra i più cercati del 2021 riguardano la criptovaluta Dogecoin (al quarto posto nella sezione "News", mentre "Ethereum Price" è in decima posizione, da notare anche la presenza di "AMC Stock" e "GME Stock" rispettivamente in seconda e quinta posizione). L'attore più cercato è invece Alec Baldwin, mentre tra gli atleti il maggior numero di ricerche si è concentrato su Christian Eriksen.

Interessante dare un'occhiata ai videogiochi più cercati, che vedono un podio composto da PopCat, FIFA 22 e Battlefield 2042. Il film più cercato? Eternals di Chloé Zhao. Ovviamente, risulta quasi superfluo dire che la serie TV più cercata su Google a livello globale è Squid Game. Meno scontato invece il fatto che la canzone più cercata è "drivers license" di Olivia Rodrigo.

Per il resto, dopo aver approfondito le ricerche più popolari a livello globale, risulta interessante dare un'occhiata anche alle tendenze italiane. In questo contesto, la parola dell'anno è "Serie A", mentre nella sezione "Come fare" rientrano chiaramente nelle prime due posizioni "Lo SPID" e "Il Green Pass", seguite però dall'immancabile "Uno screenshot su PC". Presenti inoltre, tra le altre ricerche, "Perché non funziona WhatsApp" e "Scaricare il Green Pass".