Aria di Prime Day: Apple Watch in offerta su Amazon, ci si avvicina al minimo storico

Con il Prime Day firmato Amazon in avvicinamento stanno già arrivando offerte intriganti sul portale di e-commerce per ogni esigenza. Volete un esempio? Eccovi alcuni Apple Watch in sconto a prezzi sorprendentemente vicini al minimo storico registrato.

I modelli di Apple Watch in promozione sono i seguenti:

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero: 199,99 Euro (229 Euro)

(GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero: 199,99 Euro (229 Euro) 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 253,25 Euro (309 Euro)

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 389 Euro (439 Euro)

In tutti i casi si parla di una differenza tra i 12 e i 40 Euro dal prezzo più basso di sempre registrato a oggi, 24 giugno 2022, da Keepa. Di conseguenza, si tratta di promozioni piuttosto allettanti se state cercando un Apple Watch. Amazon si occuperà di vendita e spedizione con consegna gratuita anche in un giorno, sempre se siete abbonati a Prime. Il pagamento può essere effettuato anche in 5 rate mensili secondo il piano della società statunitense o, in alternativa, seguendo il piano di Cofidis proposto al check-out.

Per prepararsi al Prime Day, ricordiamo che è possibile ottenere un buono sconto da 5 Euro in regalo fino al 4 luglio 2022.