Ariana Grande lancia il brano 'Boyfriend' e torna in TV in 'Kidding' con Jim Carrey

La cantante, compositrice e attrice americana Ariana Grande sta attraverso un periodo particolarmente prolifico per la sua carriera. Oltre al successo internazionale del suo nuovo brano "Boyfriend feat. Social House", la 26enne tornerà presto in TV con la seconda stagione di "Kidding", dove la cantante farà un cameo a fianco di Jim Carrey.

In particolare, Ariana Grande ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale: "Non ci sono parole. Sono stata ferma a fissare lo schermo e nessuna parola rende giustizia a questo momento. Sono grata per l'esperienza più speciale della mia vita. Niente è più folle di lavorare e trascorrere del tempo con qualcuno che hai idolatrato e adorato da prima che tu potessi parlare. In realtà, ciò che è ancora più folle è scoprire che quella persona è più speciale, calorosa e generosa di quanto tu possa mai immaginare. Avrò modo di fare una piccola apparizione nello spettacolo esilarante e profondamente commovente 'Kidding' la prossima stagione. Questa è un'esperienza da SOGNO. Grazie grazie grazie Jim e grazie Dave per avermi voluto".

Insomma, sembra proprio che la cantante abbia realizzato uno dei suoi sogni: lavorare con lo storico attore canadese naturalizzato statunitense Jim Carrey, al centro di film come "The Truman Show" e "The Mask - Da zero a mito".