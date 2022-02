Gli aristocratici europei del Settecento: una storia tra parrucche e topi

La saga dei Pirati dei Caraibi (a proposito, Johnny Depp potrebbe ancora essere Jack Sparrow...) ci ha abituato a vedere gli aristocratici inglesi del 1700, cingersi il capo con queste enormi parrucche bianche, simbolo di potere e icona del movimento del rococò.

Le parrucche lussureggianti e incipriate divennero uno status-symbol già dagli inizi del XVII secolo, ma solo per gli uomini. Le donne inizieranno a farne uso dal 1770 in poi, quando la celebre acconciatura naturale “Pompadour”, in onore dell’amante del re francese Luigi XV, lasciò il posto alle celebri parrucche giganti.

Erano fatte di capelli umani, voluminizzate da cuscinetti fatti di crine di cavallo e sorrette da strutture metalliche. Per mantenere a lungo tempo le forme più disparate della capigliatura artificiale, si soleva utilizzare pomate e polveri (spesso farina).

Le signore della corte francese facevano a gara tra loro per giudicare quale parrucca era la più fantasiosa e particolare e ovviamente non si lasciavano pregare affinché sfoggiassero gli stili più oltraggiosi e improponibili.

Ma, come si suol dire, “chi bello vuole apparire, qualche pena deve soffrire” e questi signorotti pativano parecchio: le parrucche non erano molto igieniche. Non era raro trovarvici ogni tipo di insetto saltellare da una chioma all’altra; infatti, le donne portavano con sé un’asta per grattare anche gli altipiani della capigliatura. Inoltre, quando una parrucca era conservata in un angolo della propria camera, e ci rimaneva per giorni, più di una famiglia di topi trovava confortevole quel nido, completo anche di polveri e pomate grassose, per fare uno spuntino al volo.

Se l’argomento vi ha incuriosito, immaginiamo vi siate chiesti “Perché si indossavano queste parrucche nell’antichità?”