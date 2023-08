In Arizona c'è così caldo che l'asfalto è bollente e chi cade si ustiona

L'asfalto in una contea dell'Arizona è diventato così caldo che le persone subiscono ustioni pericolose per la vita semplicemente cadendo sul terreno ardente. Con temperature che raggiungono i 48 gradi Celsius in alcune parti dello stato, l'asfalto può facilmente essere da 20 a 30 gradi più caldo. Abbastanza per causare problemi.

Kevin Foster, direttore dei servizi per le ustioni presso l'Arizona Burn Center, ha rivelato a CNN che la temperatura dell'asfalto, del marciapiede e del cemento in Arizona in una giornata soleggiata o un pomeriggio estivo può raggiungere i 82 gradi Celsius, poco al di sotto del punto di ebollizione. Immaginate quindi cosa potrebbe succedere se qualcuno dovesse inciampare.

Quest'estate, la situazione è peggiorata a causa delle temperature senza precedenti che hanno distrutto record su record, un mix perfetto di modelli meteorologici ricorrenti esacerbati dal riscaldamento globale. Il numero di pazienti e la gravità delle lesioni sono insolitamente alti e ciò ha fatto "risuonare" un campanello dall'allarme alle autorità.

No, nel caso ve lo stesse chiedendo non servono incidenti eclatanti o grandi cadute. Secondo Foster, un contatto di "una frazione di secondo" con il terreno ardente può creare in una "ustione piuttosto profonda". Un contatto prolungato potrebbe causare ustioni di terzo grado, che richiederebbero interventi di chirurgia ricostruttiva e terapia.

Insomma, un effetto collaterale di queste cupole di calore, "potenziate" a causa degli effetti del cambiamento climatico.