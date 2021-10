In Arizona dopo una tempesta emergono 'gamberetti alieni' con tre occhi: ecco cosa sono

C'è chi li definisce preistorici, c'è chi li definisce alieni, ma questi gamberetti sbucati fuori dopo una tempesta in Arizona sono sicuramente molto curiosi e strani. Queste creature - chiamate Triops - sono emerse da piccole uova provenienti da una pozza d'acqua temporanea che si è creata dopo il violento acquazzone.

"Le loro uova possono rimanere dormienti per decenni nel deserto fino a quando non cade una quantità di pioggia sufficiente a creare laghi che forniscono ai piccoli la possibilità di maturare e deporre le uova per la generazione successiva", ha dichiarato Lauren Carter, ranger del Wupatki National Monument, a LiveScience.

I Triops - nome che deriva dal greco e significa "tre occhi" - sono crostacei notostraci e i primi individui emersero all'incirca da 419 milioni a 359 milioni di anni fa. Le apparizioni di queste creature sono così rare che quando le persone le hanno viste all'interno di quel lago momentaneo, i funzionari della zona non sapevano cosa fare.

"Appena l'ho raccolto con la mano e l'ho guardato ho pensato 'cos'è questa cosa?' Non ne avevo idea", ha affermato Carter; fortunatamente la ranger del parco aveva precedentemente lavorato al Petrified Forest National Park nel nord-est dell'Arizona e ricordava i rapporti dei suoi colleghi riguardanti alcuni casi sporadici di Triops (somigliano per certi versi alle scimmie di mare).

Dopo la schiusa, questi crostacei possono crescere fino a 4 centimetri, con un carapace simile a uno scudo e tre occhi. Dopo la pioggia, le uova del terreno si sono subito schiuse e hanno iniziato a nutrirsi con gli elementi presenti nella pozza d'acqua. I Triops possono vivere fino a 90 giorni, ma lo stagno sul campo da baseball è durato soltanto tre o quattro settimane.

Quante creature di queste hanno deposto le loro uova? I ranger lo scopriranno sicuramente al prossimo monsone. A proposito di uova, la guerra più ridicola di sempre si svolse per la contesa di numerose uova.