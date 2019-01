ARLO annuncia la sua nuova gamma di prodotti al CES 2019

L'edizione 2019 del CES di Las Vegas è una buona occasione per le aziende per mettere in mostra i propri nuovi prodotti. Non poteva quindi mancare anche ARLO, che ha mostrato una miriade di dispositivi.

Comunicato stampa ARLO:

Arlo Technologies partecipa al CES di Las Vegas e presenta tutte le novità in serbo per il 2019.

In particolare:

Introduzione di una nuova soluzione di sicurezza completa: Arlo Security System

Arlo amplia il proprio portfolio con l’introduzione di Arlo Security System, progettato per integrare le funzionalità di monitoraggio delle videocamere Arlo. Arlo Security System offre agli utenti la possibilità di creare un sistema di sicurezza fai-da-te per la casa o la piccola impresa. Il sistema include: Arlo Multi-Sensor, Arlo Siren e Arlo Remote, tutti alimentati da Arlo SmartHub – il nucleo della smart home, progettato con ArloRF™, una tecnologia proprietaria a radiofrequenza bidirezionale, lo SmartHub fornisce ai dispositivi Arlo una maggiore durata della batteria e una copertura wireless a un lungo raggio superiore, consentendo una comunicazione senza problemi tra lo SmartHub e i dispositivi Arlo - e gestiti dall'applicazione Arlo, che informa immediatamente gli utenti su eventi ricorrenti o emergenze. Arlo Security System sarà disponibile nella seconda metà del 2019.

Nuovo programma di compatibilità "Works with Arlo"

Arlo annuncia il nuovo programma di compatibilità “Works with Arlo”, per una perfetta integrazione nella smart home tramite Arlo SmartHub e Arlo App. Gli utenti potranno - in modalità wireless - connettere dispositivi smart home compatibili di terze parti attraverso l'app Arlo, per monitoraggio e controllo semplificati. Nella seconda metà del 2019, i dispositivi connessi "Works with Arlo", come serrature intelligenti, luci, altoparlanti e altro ancora, si collegheranno in modalità wireless attraverso Arlo SmartHub, che diventerà il nucleo della smart home experience. Gli utenti saranno quindi in grado di controllare e gestire facilmente le videocamere di sicurezza Arlo, tutti i dispositivi collegati "Works with Arlo", nonché i dispositivi domotici Zigbee e Z-Wave, attraverso l'applicazione Arlo.

Integrazione del supporto Apple Home Kit per Arlo Ultra e Arlo Pro 2

Arlo annuncia la compatibilità di HomeKit, la piattaforma smart home di Apple, con il sistema di videocamere di sicurezza senza fili Arlo Ultra 4K HDR e con il sistema di videocamere di sicurezza Arlo Pro 2. Mentre gli utenti Arlo possono già controllare le proprie videocamere Arlo Ultra o Arlo Pro 2 tramite l'applicazione Arlo, HomeKit offre agli utenti iPhone e iPad la possibilità di accedere ad alcune funzioni delle videocamere Arlo utilizzando l'applicazione Apple Home o i comandi vocali Siri. Il supporto per HomeKit sarà disponibile come aggiornamento automatico del firmware per i sistemi di videocamere Arlo Ultra e Pro 2 nel corso di questo trimestre.

Disponibilità del sistema di videocamere di sicurezza senza fili ARLO ULTRA 4K HDR.

Arlo annuncia la disponibilità, nel corso di questo mese, del sistema di videocamere di sicurezza senza fili Arlo Ultra 4K HDR, la nuova serie di punta powered by Arlo SmartHub che offrirà la compatibilità (nella seconda metà del 2019) dei dispositivi domotici Zigbee e Z-Wave e dei dispositivi certificati “Works with Arlo”, per un perfetto controllo domestico intelligente.

Dotato di una qualità video HDR 4K avanzata con visione notturna a colori, campo visivo panoramico a 180 gradi, luce integrata, audio bidirezionale e un sistema di cancellazione avanzata del rumore, Arlo Ultra 4K HDR offre il massimo della qualità per chiunque voglia monitorare la propria casa o il proprio lavoro. Il prezzo parte da €499,99 per il sistema con una videocamera e include l’abbonamento di un anno ad Arlo Smart Premier - per fornire agli utenti un'esperienza di sicurezza domestica intelligente e personalizzata - AI Arlo e servizio di computer vision che offre 30 giorni di di video storage in cloud e il rilevamento evoluto di persone, veicoli, pacchi e altro ancora.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: arlo.com/CES2019.