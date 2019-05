Arlo lancia i kit personalizzabili per la sicurezza domestica Home Security Kit

Arlo annuncia oggi il lancio di Home Security Kit, una nuova iniziativa attraverso cui gli utenti potranno personalizzare i kit per la sicurezza domestica in base alle proprie esigenze.

Proteggere i propri cari e la propria casa è una priorità, ma purtroppo non sempre si riesce ad avere un controllo totale della propria abitazione.

Spesso non si è liberi di scegliere la posizione del dispositivo di sicurezza a causa di alcuni limiti del device o può capitare che non tutti i sistemi di sicurezza all'interno dell'abitazione siano comunicanti tra di loro, creando potenzialmente delle falle nella sicurezza domestica. Grazie alle telecamere connesse per la smart home di Arlo Technologies, Inc., il brand numero uno di telecamere connesse, tutto questo appartiene al passato.



Arlo consente infatti di creare il proprio Smart Home Security Kit combinando i prodotti che più si adattano alle proprie esigenze, per proteggere al meglio la propria casa e i propri cari. In particolare, la combinazione dei nuovi device Arlo Ultra, Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime garantisce una sicurezza a 360°.



Arlo Ultra registra e rende disponibili video in qualità 4K direttamente dall'obiettivo all'utente, grazie ad un avanzato sensore di immagine e all'elaborazione HDR. Con un campo visivo diagonale di 180 gradi, Arlo Ultra offre uno dei più ampi angoli di visione del settore delle videocamere di sicurezza senza fili, e garantisce agli utenti una maggiore flessibilità nel posizionamento della videocamera. Una potente luce a LED integrata illumina la notte, consentendo agli utenti di vedere i colori anche al buio o scegliere la tradizionale visione notturna in bianco e nero. Arlo Ultra porta anche la qualità audio a un livello superiore, per conversazioni più chiare e naturali. Progettato con doppio microfono, il device offre audio bidirezionale con avanzata noise cancellation che riduce al minimo i rumori di fondo e accentua l'audio in primo piano, come ad esempio le voci.



Progettati per offrire flessibilità e semplicità dell'installazione fai da te, Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime si possono associare alle telecamere wireless Arlo o ad Arlo Lights per una visione completa della porta d'ingresso o come soluzione stand-alone. Attraverso l'app gratuita Arlo, gli utenti possono connettersi ad Arlo Audio Doorbell per comunicare con i propri visitatori direttamente dallo smartphone o dal tablet. Arlo Audio Doorbell è facile da installare e sostituisce i tradizionali campanelli a pulsante, mettendosi in contatto con il dispositivo mobile dell'utente quando viene premuto il campanello.



Oltre alla flessibilità di posizionamento e alla costante integrazione tra i device, un altro valore aggiunto dei prodotti Arlo è il loro design discreto ed elegante che li rende perfetti per qualsiasi tipo di ambiente.

L'annuncio arriva a qualche mese dalla presentazione della nuova gamma di prodotti al CES 2019.