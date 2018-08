Arlo presenta all'IFA il nuovo sistema di sicurezza Arlo Security Light

Arlo in occasione dell'IFA di Berlino ha presentato la nuova famiglia di prodotti per la sicurezza domestica Arlo Security Light, completamente senza fili e resistente agli agenti atmosferici. Arlo Security Light è infatti progettato per illuminare le zone esterne delle abitazioni ed esercizi commerciali durante le ore notturne.

La nuova soluzione va ad integrarsi con quelle già disponibili sul mercato e permettono ai proprietari di ricevere delle notifiche nel momento in cui vengono rilevati movimenti sospetti. L'intero sistema può essere gestito attraverso l'applicazione mobile Arlo, che rende possibile collegare tutti i dispositivi IFTT compatibili.

Nel momento in cui Arlo Security Light rileva un movimento, comunica in automatico con le videocamere di sicurezza Arlo Smart Home HD ed inizia la registrazione, rendendo possibile la gestione tramite l'applicazione delle luci di sicurezza, con la possibilità di accendere altre luci a scelta e ricevendo email o notifiche istantanee ogni volta che entrano in funzione.

In questo modo il sistema progettato da Arlo mette in sicurezza tutte le aree intorno all'abitazione: ingressi, cancelli, giardini, vialetti e verande ad esempio. Arlo Security Light è anche dotato di un sistema di rilevazione dei movimenti che può essere configurato in base ai bisogni specifici di ogni utente.

Arlo Security Light fa del suo punto forte la maneggevolezza e la facilità d'installazione, senza il bisogno di alcun supporto professionale. Il tutto è possibile grazie alle opzioni di alimentazione a batteria ed all'estensione del raggio di connessione wireless attraverso un bridge di rete.

Nel pacchetto è infatti compresa anche una batteria ricaricabile e rimovibile, insieme ad un kit di montaggio possibile. Gli utenti però avranno anche a disposizione la possibilità di acquistare separatamente il pannello solare opzione, per garantire una funzionalità ininterrotta senza doversi preoccupare di ricaricare le batteria.

Arlo Security Light consente anche di modificare i colori delle luci, attivare o disattivare il flash, modulare il raggio del fascio di luce ed altro, funzionando come allerta o deterrente per gli animali ed ospiti indesiderati.