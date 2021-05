Arlo presenta le nuove soluzioni per la sicurezza domestica: si parte da 129 Euro

Arlo presenta oggi le due nuove soluzioni per la sicurezza domestica: un nuovo campanello video full picture senza fili, battezzato Arlo Essential Video Doorbell, ed una camera per proteggere la casa all'interno 24/7. Il prezzo di partenza è di 129 Euro.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale di Arlo, comprensivo della descrizione dei prodotti.

Arlo Essential Video Doorbell Senza Fili: innovativo campanello video full picture senza fili

Arlo Essential Video Doorbell è caratterizzato da un ampio angolo di visualizzazione diagonale di 180° e video HD con tecnologia HDR. Installabile ovunque senza fili, con durata della batteria fino a sei mesi, premuto, attiva una chiamata direttamente sullo smartphone dell'utente. Sarà quindi sufficiente rispondere alla chiamata per scoprire subito chi è alla porta. Compatibile anche con Google Home, Amazon Alexa e Smarthings. Arlo Essential Video doorbell include inoltre una sottoscrizione trimestrale alla piattaforma di sicurezza AI SMART, pensata per offrire agli utenti un'esperienza di sicurezza domestica personalizzata e smart, grazie a sofisticate tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) con un sistema di sicurezza avanzato che include per esempio, rilevamento di persone, animali o veicoli ma anche allarme antincendio oltre ad un'attivazione di serena integrata in caso di pericolo o chiamata ad un contatto di emergenza automatica per richiedere aiuto.

Prezzo consigliato al pubblico: 199,00€

Essential Indoor Camera protegge la casa dall'interno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Arlo Essential Indoor Camera consente la ricezione di notifiche di avviso direttamente sul telefono nel momento in cui rileva movimenti o suoni e di visualizzare video in diretta per controllare cosa li abbia effettivamente attivati. La nuova videocamera acquisisce video nitidi, anche con visione notturna, in HD 1080p, ottenendo immagini chiare di quel che sta avvenendo all’interno della propria abitazione, giorno e notte. Qualora si trattasse di un intruso, è possibile agire rapidamente attivando la sirena incorporata oppure parlando o ascoltando tramite il microfono e l'altoparlante. Consigliata dagli esperti di sicurezza, la nuova videocamera per interni si collega all'alimentazione di rete per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si collega direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione. Il design compatto, il supporto flessibile e la piastra di montaggio consentono inoltre di installare facilmente il dispositivo per controllare le cose più care.

Prezzo consigliato al pubblico: 129,00€