Arlo Ultra 2 in FORTE SCONTO su Amazon con l'offerta a tempo

Amazon propone un’offerta molto interessante sul bundle con due fotocamere Arlo Ultra. Si tratta di un’offerta molto interessante, ma a tempo, motivo per cui il consiglio è di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Il pacchetto con due Arlo Ultra 2 infatti è disponibile al prezzo di 419,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 699,99 Euro di listino, ma anche rispetto al prezzo più basso di recente. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 27 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 2 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento.

Il bundle in questione include due telecamere di sicurezza senza fili, compatibili anche con Alexa, e con possibilità di effettuare la registrazione video in 4K e con visione notturna a colori. La batteria garantisce un’autonomia di sei mesi, ed il sistema non richiede alcun abbonamento. Presente anche un sistema di rilevamento del movimento fino a 7,5m, ed un’applicazione, Arlo Secure, che consente di controllare la casa in sicurezza