ARM annuncia la GPU Immortalis: Ray Tracing hardware per smartphone

Gli smartphone hanno visto un primo test in ambito di Ray Tracing con Samsung Galaxy S22 Ultra e la GPU Xclipse 920 basata su AMD RDNA2, anche se i titoli in grado di sfruttare questa possibilità latitano. Lo scenario è però interessante, tanto che è stata annunciata Immortalis, la prima GPU di ARM per smartphone con Ray Tracing basato su hardware.

Stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, nella giornata del 28 giugno 2022 è arrivato il reveal ufficiale della GPU che secondo ARM "ridefinirà e potenzierà la grafica del mondo mobile". Immortalis-G715 punta per natura agli smartphone Android di fascia Premium, partendo da una base Mali, GPU utilizzate da società del calibro di Samsung e MediaTek: il boost rispetto alla precedente generazione Mali Premium è pari al 15%, mentre i core sono 10 o più (fino a 16 core).

La vera novità è il Ray Tracing, dato che ARM vede Immortalis-G715 come l'inizio della transizione verso l'utilizzo di questa tecnologia in ambito mobile. Il trailer pubblicato sul canale YouTube di ARM fa riferimento a "giochi Android tripla AAA ad alta fedeltà" e mette in luce in grande stile tutti i miglioramenti apportati dalla nuova GPU.

Va tuttavia detto che c'è ancora strada da fare per usare come si deve il Ray Tracing su mobile, ma vedremo in che modo verrà sfruttata la novità. Nel contesto dell'annuncio, è stato lasciato intendere che le prime esperienze intriganti potrebbero arrivare nel corso del 2023. Tra coloro che sembrano voler supportare questo scenario c'è Epic Games (chi ha detto Unreal Engine?).

Interessanti le dichiarazioni di Andy Craigen, Director of Product Management di ARM: "Il Ray Tracing su Immortalis-G715 utilizza solo il 4% dell'area Shader Core, offrendo al contempo miglioramenti delle prestazioni di oltre il 300% attraverso l'accelerazione hardware". C'è dunque differenza rispetto alla Mali-G710. Questo 3x riuscirà a convincere gli sviluppatori? Staremo a vedere: questioni intriganti per il momento sono anche quelle relative a Variable Rate Shading (VRS) e app in realtà aumentata. Nel frattempo, se volete approfondire la GPU, potete fare riferimento al portale ufficiale di ARM.