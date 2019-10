ARM continuerà a lavorare con Huawei, sospiro di sollievo per i cinesi

Dopo TSMC, un altro importante partner ha deciso di stare dalla parte di Huawei. Stiamo parlando dell'azienda inglese ARM, che svolge un ruolo fondamentale nella produzione dei processori per i dispositivi mobili. Si tratta di una notizia molto importante e la società cinese può tirare un grande sospiro di sollievo.

Infatti, come avevamo spiegato in un approfondimento, uno dei grandi problemi del ban subito da Huawei da parte degli Stati Uniti d'America era l'impossibilità di commerciare con ARM. Pur trattandosi di un'azienda inglese, la società aveva in un primo momento deciso di seguire comunque le direttive delineate da Donald Trump, visto che i suoi progetti passano comunque, per un motivo o per l'altro, per mani americane.

Tuttavia, ora tutto sembra essersi risolto. In particolare, un portavoce di ARM ha dichiarato ai microfoni di Reuters: "ARM può fornire supporto a HiSilicon (produttore dei chip di Huawei, ndr) per l'architettura ARM v8-A, nonché per la prossima generazione di tale architettura. A seguito di un'analisi completa di entrambe le architetture, queste sono state determinate essere di origine britannica".

L'impossibilità di commerciare con ARM sarebbe stato un problema enorme per Huawei, visto che essenzialmente tutti i processori per smartphone presenti in commercio utilizzano le tecnologie dell'azienda inglese. Dagli Snapdragon ai Kirin, passando per i MediaTek: praticamente tutti i SoC implementano delle unità Cortex realizzate da ARM. Insomma, l'azienda cinese ha risolto un grande problema.