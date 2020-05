ARM presenta le nuove architetture Cortex-A78 e Mali-G78 per i top di gamma Android 2021

ARM ha annunciato oggi le nuove architetture Cortex-A78 e Mali-G78 che vedremo all'opera sugli smartphone top di gamma del 2021 e nei SoC che progetteranno i produttori come Qualcomm, Huawei e Samsung prima di portarli su tablet, cellulari ed anche computer portatili.

ARM, parlando della CPU Cortex-A78 si è soffermata sui miglioramenti apportati rispetto al Cortex-A77 dell'anno scorso, ed ha sottolineato che è in grado di offrire un aumento delle prestazioni del 20%, a fronte di una potenza invariata di 1 watt. In questo modo, secondo gli ingegneri, gli utenti avranno accesso ad una maggiore efficienza energetica anche sugli SoC 5G, ma hanno posto l'attenzione anche su un altro punto: la nuova architettura è particolarmente adatta per i dispositivi pieghevoli con schermi multipli.

La nuova architettura per GPU invece si chiama Mali-G78 e supporta fino a 24 core, che si traducono in un aumento del 25% delle prestazioni rispetto alla Mali-G77 dello scorso anno. Arriva anche la nuova GPU Mali-G68 di fascia media.

ARM ha anche presentato il nuovo programma Cortex-X che permetterà ai partner di creare la propria CPU Cortex personalizzata per scopi specifici. Il primo chip di questo programma è l'ARM Cortex-X1 che secondo ARM offrirà prestazioni di picco fino al 30% migliorate rispetto al Cortex-A77.

L'ultima novità è la nuova unità di elaborazione neurale Ethos-N87 che promette un miglioramento delle prestazioni fino al 25% rispetto ad Ethos-N77, il che velocizzerà in maniera importante l'apprendimento automatico dei dispositivi mobili.